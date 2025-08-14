Российский кондуктор ударила мальчика, пытавшегося проехать зайцем, и попала на видео

В Челябинске кондуктор ударила ребенка за то, что он пытался проехать без оплаты

В Челябинске кондуктор напала на ребенка и ударила его за то, что тот пытался проехать зайцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в общественном транспорте, когда мальчик попытался проехать без оплаты. После замечания кондуктора ребенок стал отрицать, что не заплатил за проезд. Женщина пригрозила забрать его самокат, а когда это не подействовало — схватила этот самокат.

В ответ мальчик начал оскорблять кондуктора, нецензурно выражаясь. После этого женщина встала со своего места, схватила ребенка и ударила его.

До этого подростки избили кондуктора автобуса в Екатеринбурге и попали на видео. Предварительно, несовершеннолетние не желали оплачивать проезд. В результате на место вызвали полицию.

Ранее в Подмосковье пассажир запинал водителя автобуса и попал на видео.