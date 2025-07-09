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Подростки избили кондуктора автобуса в Екатеринбурге и попали на видео

Видео: подростки подрались с кондуктором автобуса в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге подростки подрались с кондуктором автобуса, не желая платить за проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Безумный ЕКБ Новости Екатеринбурга» и публикует видеозапись инцидента.

«В 57 автобусе подростки подрались с кондуктором. У кондуктора всё лицо в крови. Парни не хотели платить за проезд», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что двое подростков наносят удары мужчине в форменной оранжевой жилетке. Кондуктор схватил одного из подростков и ударил головой о поручень. Дерущихся пытается разнять один из пассажиров.

Сообщается, что на место происшествия вызвана полиция.

До этого в Колпино самокатчики втроем избили прохожего, который сделал им замечание. Мужчина был возмущен, что ему наехали на ногу. Пострадавший получил ушибы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее на Камчатке гид направил автомобиль на медведя для увеселения китайских туристов.

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