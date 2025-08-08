Жителя Ангарска задержали за финансирование проукраинских экстремистов

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Ангарска Иркутской области по подозрению в финансировании проукраинского движения «АллатРа» (организация признана экстремисткой, деятельность признана нежелательной в РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в официальном Telegram-канале.

Задержанный рассказал оперативникам, что с 2016 года состоял в организации в качестве «волонтера», занимаясь агитацией среди граждан, разъясняя им так называемые «основы» и заповеди движения.

В декабре 2023 года мужчина организовал сбор денег для финансирования деятельности движения. При этом он открыто заявлял, что организация основана на Украине. Собранные средства он переводил куратору российской ячейки, который также привлекли к уголовной ответственности — часть средств в результате переводилась на поддержку интересов иностранного государства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст.284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ).

