Жителя Ангарска задержали за финансирование проукраинских экстремистов

В Приангарье задержан активист запрещенного проукраинского движения
true
true
true

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Ангарска Иркутской области по подозрению в финансировании проукраинского движения «АллатРа» (организация признана экстремисткой, деятельность признана нежелательной в РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в официальном Telegram-канале.

Задержанный рассказал оперативникам, что с 2016 года состоял в организации в качестве «волонтера», занимаясь агитацией среди граждан, разъясняя им так называемые «основы» и заповеди движения.

В декабре 2023 года мужчина организовал сбор денег для финансирования деятельности движения. При этом он открыто заявлял, что организация основана на Украине. Собранные средства он переводил куратору российской ячейки, который также привлекли к уголовной ответственности — часть средств в результате переводилась на поддержку интересов иностранного государства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст.284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ).

В июле сотрудники ФСБ задержали два жителя Брянской области за подготовку терактов на объектах Минобороны.

Ранее севастополец получил 14 лет колонии за шпионаж в пользу Украины.

