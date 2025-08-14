На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти мужчины выпили незамерзайку и не выжили

В Ленобласти три человека отравились незамерзайкой, их не спасли
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины из Ленобласти не выжили после того, как выпили «алкоголь». Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Сосновом Бору. По версии следствия, трое мужчин накануне распивали напиток, после чего отравились. Спасти их не удалось.

«Еще одна женщина находится в реанимационном отделении медицинского учреждения», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что в составе выпитого была незамерзающая жидкость, которую используют только в бытовых целях. Каким образом это вещество оказалось на столе, не уточняется.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Башкирии после употребления чачи мужчина попал в реанимацию. У него диагностировали отравление, состояние медики оценили как тяжелое. Выяснилось, что кустарным алкоголем его угостила случайная попутчица.

Ранее в психинтернате Ростовской области произошла вспышка острой инфекции.

