На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Еще один россиянин попал в реанимацию из-за сочинской чачи

В Башкирии еще один мужчина попал в реанимацию из-за сочинской чачи
close
Depositphotos

В Башкирии 60-летний мужчина попал в реанимацию после того, как его угостили сочинской чачей. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

В уфимскую больницу №21 поступил мужчина с отравлением — его состояние оценили как тяжелое и поместили пациента в отделение реанимации. Сообщается, что причиной его состояния стала сочинская чача, которой его угостила попутчица.

В медучреждении также продолжает лечение 30-летний мужчина, который поступил с отравлением тем же самым напитком 8 августа. Его уже перевели из реанимации в токсикологическое отделение. Состояние пациента стабилизировалось, есть положительная динамика.

В массовом отравлении чачей с рынка в Сочи пострадали более десяти человек. Люди покупали кустарный алкоголь у местных продавцов, некоторые туристы везли домой в качестве угощения. Предварительно, в бутылках обнаружили метиловый спирт.

7 августа суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления. Также власти закрыли рынок, где торговали опасным напитком.

Ранее врачи не спасли уфимку, которая ослепла после сочинской чачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами