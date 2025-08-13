Еще один россиянин попал в реанимацию из-за сочинской чачи

В Башкирии еще один мужчина попал в реанимацию из-за сочинской чачи

В Башкирии 60-летний мужчина попал в реанимацию после того, как его угостили сочинской чачей. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

В уфимскую больницу №21 поступил мужчина с отравлением — его состояние оценили как тяжелое и поместили пациента в отделение реанимации. Сообщается, что причиной его состояния стала сочинская чача, которой его угостила попутчица.

В медучреждении также продолжает лечение 30-летний мужчина, который поступил с отравлением тем же самым напитком 8 августа. Его уже перевели из реанимации в токсикологическое отделение. Состояние пациента стабилизировалось, есть положительная динамика.

В массовом отравлении чачей с рынка в Сочи пострадали более десяти человек. Люди покупали кустарный алкоголь у местных продавцов, некоторые туристы везли домой в качестве угощения. Предварительно, в бутылках обнаружили метиловый спирт.

7 августа суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления. Также власти закрыли рынок, где торговали опасным напитком.

Ранее врачи не спасли уфимку, которая ослепла после сочинской чачи.