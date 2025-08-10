В психинтернате Ростовской области произошла вспышка острой инфекции

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области в психоневрологическом интернате «Маяк» ввели карантин из-за массового заражения норовирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал «161.ru».

В учреждении выявили случаи норовирусной инфекции. В управлении Роспотребнадзора по региону журналистам сообщили, что были зарегистрированы «единичные случаи заражения».

При этом, по данным канала, количество инфицированных составляет от 10 до 30 человек. Точное количество заболевших и причины заражения на данный момент неизвестны.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что выводы о причинах, способствующих возникновению заболевания, будут сделаны только после получения всех окончательных результатов лабораторных исследований.

