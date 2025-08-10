На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В психинтернате Ростовской области произошла вспышка острой инфекции

В Ростовской области ввели карантин в психинтернате «Маяк» из-за норовируса
close
Depositphotos

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области в психоневрологическом интернате «Маяк» ввели карантин из-за массового заражения норовирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал «161.ru».

В учреждении выявили случаи норовирусной инфекции. В управлении Роспотребнадзора по региону журналистам сообщили, что были зарегистрированы «единичные случаи заражения».

При этом, по данным канала, количество инфицированных составляет от 10 до 30 человек. Точное количество заболевших и причины заражения на данный момент неизвестны.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что выводы о причинах, способствующих возникновению заболевания, будут сделаны только после получения всех окончательных результатов лабораторных исследований.

До этого в Казанском юридическом институте МВД России 21 курсант попали в больницу с признаками отравления после ужина в столовой. В публикации говорится, что в период с 4 по 6 августа на базе института проводились зачетные мероприятия по физической, служебной и огневой подготовкам среди обучающихся. Позже от учеников поступили жалобы на самочувствие, некоторых из них госпитализировали.

Ранее на рынке в Сочи закрыли точку, где отравившиеся туристы покупали чачу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами