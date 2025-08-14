На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские подростки избили школьницу ногами за то, что она не дала им вейп

В Красноярске подростки избили школьницу ногами за то, что она не дала им вейп
Telegram-канал «Kras Mash»

В Красноярске два подростка напали на школьницу из-за того, что она не согласилась дать им «попарить». Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел на улице Урицкого, где девушка-подросток гуляла после занятий в музыкальной школе. К ней подошли двое несовершеннолетних, которые сначала прицепились к ее внешности, а затем потребовали отдать им вейп. Получив отказ, подростки начали избивать школьницу.

На кадрах с места происшествия видно, как один из юношей сначала бьет ее рукой по спине, а затем наносит удар кулаком по лицу и заваливает ее на землю. После этого агрессор начал пинать девушку.

Мать пострадавшей отвела ее на медэкспертизу. После этого она подала заявление в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц, сообщили в ГСУ СК России по региону. Стражи порядка устанавливают личности нападавших.

До этого российские подростки избили и пытались задавить на мотоцикле школьницу из-за вейпа. Они попросили у нее покурить, однако та им отказала.

Ранее в Москве подростки избили одноклассницу, обвинив ее в краже электронной сигареты.

