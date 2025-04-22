В Москве подростки избили одноклассницу, обвинив ее в краже электронной сигареты

В Москве девочку просили извиниться за кражу, которую она не совершала, и избили

В Москве ученицу седьмого класса избили ровесники из-за пропавшей электронной сигареты. Подробности инцидента в школе на Мурановской улице сообщает mk.ru.

Утром 15 апреля 13-летнюю девочку, которая первой зашла в раздевалку после урока физкультуры, обвинила в краже вейпа из сумки ее сверстница, вернувшаяся в помещение чуть позже. Между девочками начался конфликт. Подруги той, у которой пропала сигарета, насильно пытались вывести из класса подозреваемую, а потерпевшая просила помощи у учителя.

После уроков школьницу подкараулили 15 подростков, они сорвали с ее плеч рюкзак и раскидали по земле тетради, учебники и ручки, но так и не смогли найти вейп. Тем не менее девочку попросили встать на колени и принести извинения за кражу. Потерпевшая отказалась и получила три удара кулаком в глаз. Очки, в которых была жертва, разбились и поранили ее. Издевательства длились около часа и фиксировались подростками на телефон. После этого мучители разбежались, а потерпевшая пошла домой, где мать вызвала ей скорую.

Врачи диагностировали у школьницы сотрясение головного мозга, множественные ушибы и порезы на лице. Родительница уже обратилась с заявлением в полицию. В итоге зачинщицу драки поставили на внутришкольный учет, а мать пострадавшей собирается перевести дочь в другую школу, чтобы обеспечить ее безопасность.

Ранее у девочки-подростка развился сепсис из-за пристрастия к вейпу.