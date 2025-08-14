На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина заподозрили в надругательстве над падчерицей, пока ее мать была в больнице

В Югре четырехлетняя девочка живет с отчимом, который мог надругаться над ней
Shutterstock

Житель поселка Березово мог надругаться над четырехлетней падчерицей. Об этом сообщает издание «ХМАО — Югра Онлайн» со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным.

По информации СМИ, 36-летний мужчина приставал к девочке, когда ее мать, беременная от него, легла в больницу на сохранение. Мужчина якобы предложил ребенку «побыть голенькими», после чего просил трогать его за интимные места.

Когда женщина вернулась из больницы, по утверждению источника издания, ребенок рассказала ей о случившемся, но мать назвала это «враньем» и «выдумками», после чего отвела дочь к бабушке, которая живет в том же подъезде. Там девочка повторила свой рассказ, после чего женщина созвонилась с биологическим отцом внучки. Он обратился в опеку и в полицию.

«На осмотре гинекологом у девочки обнаружили покраснения половых губ и синяк на лобке, но добавили, что она могла натереть их нижним бельем, а в полиции отметили, что, поскольку нет разрывов, то доказать виновность отчима будет сложно. Таким образом, девочка продолжает жить с насильником, по-другому его никак не назвать», — рассказал источник издания.

После того как об истории узнали соседи, семья сменила место жительства, девочку забрали из детского сада. Источник СМИ утверждает, что ребенку запретили общаться с бабушкой и родным отцом.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Людмила Низамова пояснила в беседе с журналистами, что девочка может находиться с матерью, пока полиция не доказала, что она оставила ее в опасности.

Правоохранительные органы комментарий по ситуации не давали.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области отчим насиловал падчерицу с 12 лет.

