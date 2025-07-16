В Ивановской области отчим насиловал падчерицу с 12 лет

Жителя Ивановской области арестовали за систематическое насилие над падчерицей. Об этом стало известно РЕН ТВ.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о развратных и насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния девочки.
По данным источника, отчим проживал с девочкой в одной квартире и совершал преступления с мая 2020 по ноябрь 2021 года. На тот момент ребенку было 12 лет. К настоящему времени пострадавшей уже исполнилось 18.
Подозреваемый в педофилии находится под стражей. Следствие по делу продолжается.
Ранее ростовчанин пленил трех школьниц, насиловал их и заставлял принимать наркотики.