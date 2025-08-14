На Аляске зафиксировано цунами высотой 30 метров

На юго-востоке Аляски зафиксировано цунами высотой 30 метров. Об этом сообщает издание Alaska News Source со ссылкой на данные Центра по сейсмологии Аляски.

Отмечается, что цунами вызвано оползнем на леднике Саут-Сойер. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщается.

«Объем оползня был очень большим, возможно, более 100 миллионов кубических метров», — сказал Эзги Карасезен, один из исследователей Центра землетрясений.

11 августа портал Alaska News Source со ссылкой на данные Информационного центра о землетрясениях Аляски сообщил, что на территории штата сошел оползень. ЧП произошло в районе населенного пункта Эндикотт Арм, который расположен к югу от административного центра. Оползень обрушился в воду и спровоцировал образование небольших волн цунами высотой 0,3 метра.

Ранее жителей Аляски призвали эвакуироваться из районов вблизи ледника Менденхолл.