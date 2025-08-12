Жителей Аляски призвали эвакуироваться из районов вблизи ледника Менденхолл

Власти города Джуно, который является административным центром американского штата Аляска, призвали жителей расположенных рядом с ледником Менденхолл районов эвакуироваться из-за прогнозируемого на текущей неделе паводка. Об этом сообщил портал Alaska Beacon.

«Чиновники <...> просят жителей добровольно эвакуироваться из районов долины Менденхолл перед ожидаемым на этой неделе ледниковым паводком», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что во время паводка в прошлом году повреждения получили 290 домов.

Ледник Менденхолл находится на расстоянии 19 км от центра города Джуно. Он имеет протяженность около 20 км.

11 августа портал Alaska's News Source со ссылкой на данные Информационного центра о землетрясениях Аляски сообщил, что на территории штата сошел оползень. ЧП произошло в районе населенного пункта Эндикотт Арм, который расположен к югу от административного центра. Оползень обрушился в воду и спровоцировал образование небольших волн цунами высотой 0,3 метра.

