На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Аляски призвали эвакуироваться из районов вблизи ледника Менденхолл

Alaska Beacon: жителей Джуно попросили покинуть районы у ледника Менденхолл
true
true
true
close
Becky Bohrer/AP

Власти города Джуно, который является административным центром американского штата Аляска, призвали жителей расположенных рядом с ледником Менденхолл районов эвакуироваться из-за прогнозируемого на текущей неделе паводка. Об этом сообщил портал Alaska Beacon.

«Чиновники <...> просят жителей добровольно эвакуироваться из районов долины Менденхолл перед ожидаемым на этой неделе ледниковым паводком», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что во время паводка в прошлом году повреждения получили 290 домов.

Ледник Менденхолл находится на расстоянии 19 км от центра города Джуно. Он имеет протяженность около 20 км.

11 августа портал Alaska's News Source со ссылкой на данные Информационного центра о землетрясениях Аляски сообщил, что на территории штата сошел оползень. ЧП произошло в районе населенного пункта Эндикотт Арм, который расположен к югу от административного центра. Оползень обрушился в воду и спровоцировал образование небольших волн цунами высотой 0,3 метра.

На прошлой неделе Белый дом и Кремль заявили, что 15 августа на Аляске состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ключевой темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее журналисты выяснили, где будет находиться украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами