«Научатся зарабатывать»: в России поддержали ужесточение системы кредитования

Специалист по кредитам Крылов: у заемщиков в России в среднем по пять кредитов

У российских заемщиков сегодня оформлено в среднем по пять кредитов на человека – как правило, все должники копят большие кейсы долговых обязательств, рассказал гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов. В беседе с НСН он заявил, что чем жестче будет система кредитования в стране, тем больше вероятность, что жители научатся зарабатывать.

Если россиянин сталкивается с финансовыми проблемами, то одним кредитом он не ограничивается, отметил специалист. По его словам, это доказывают и дела по банкротствам, которые всегда рассматриваются в отношении крупных сумм. С небольшими кредитами процедуру не запускают, так как она длительная и дорого обходится, пояснил он.

«Люди, которые набирают микрозаймы, обычно не самые богатые, у них нет дополнительного имущества, которое могло бы быть реализовано в процессе этой процедуры, — пояснил эксперт. — Поэтому должники не подаются на банкротство, если сумма составляет 200-300 тысяч. А фирмы тоже не будут этим заниматься».

Многие россияне также сталкиваются с «черными» кредиторами, которые не имеют права выдавать займы, так как за это им грозит уголовная ответственность. Сделки с ними признаются ничтожными, так что у заемщиков в этом вопросе рисков меньше, а значит и дополнительное регулирование не требуется, отметил Крылов.

«Чем жестче будет система кредитования, тем больше у граждан шансов научиться зарабатывать. Иначе это инфантилизм», — заключил специалист.

Напомним, гражданам России со следующего года планируют запретить брать в микрофинансовых организациях (МФО) больше одного займа. С соответствующим предложением ранее выступил Банк России. Согласно инициативе, если у граждан есть непогашенный долг, то в новой ссуде микрофинансовая организация должна будет им отказать. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что в случае принятия закона появится риск массового перехода граждан к «черным» кредиторам. Чтобы предотвратить это, необходимо ужесточить регулирование этой сферы.

Ранее в Госдуме поддержали идею ввести нулевую ставку на образовательные кредиты.