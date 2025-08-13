В Госдуме поддержали идею ввести нулевую ставку на образовательные кредиты

В России необходимо установить нулевую ставку на образовательные кредиты, так как стоимость обучения в вузах значительно увеличилась. Соответствующую инициативу в беседе с НСН поддержал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

С идеей ввести кредиты под 0% на образование выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, призвав распространить эту меру поддержки в первую очередь на многодетные семьи, детей-инвалидов и учеников сельских школ. Смолин согласился с этим предложением, отметив, что более низкая ставка делает образование более доступным.

«Тем более мы наблюдаем в этом году заметный, часто выше инфляции, рост цен на платное образование в РФ, особенно в престижных вузах, — подчеркнул он. — С одной стороны, это связано высокой инфляцией, с другой - это отбрасывает вперед свою тень закон об ограничении платного приема в вузы со следующего года».

При этом сегодня образовательные кредиты в России уже достаточно недорогие – их выдают по ставке в 3% годовых. Однако по мере роста платы за обучение доступность кредитов должна расти, а процент – снижаться, заключил депутат.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что в России вузы вынуждены сокращать бюджетные места в пользу платных для сохранения источников дохода, причем стоимость обучения регулярно индексируется – в этом году цены выросли в среднем на 10-15%. Он посоветовал родителям заранее копить средства на кредиты, подчеркнув, что они станут единственным способом для родителей выдержать необходимость оплаты образования ребенка.

Ранее депутаты призвали Минобрнауки установить единые тарифы на высшее образование.