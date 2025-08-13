На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме поддержали идею ввести нулевую ставку на образовательные кредиты

Депутат Смолин: кредиты на образование нужно выдавать по ставке в 0%
true
true
true
close
Shutterstock

В России необходимо установить нулевую ставку на образовательные кредиты, так как стоимость обучения в вузах значительно увеличилась. Соответствующую инициативу в беседе с НСН поддержал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

С идеей ввести кредиты под 0% на образование выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, призвав распространить эту меру поддержки в первую очередь на многодетные семьи, детей-инвалидов и учеников сельских школ. Смолин согласился с этим предложением, отметив, что более низкая ставка делает образование более доступным.

«Тем более мы наблюдаем в этом году заметный, часто выше инфляции, рост цен на платное образование в РФ, особенно в престижных вузах, — подчеркнул он. — С одной стороны, это связано высокой инфляцией, с другой - это отбрасывает вперед свою тень закон об ограничении платного приема в вузы со следующего года».

При этом сегодня образовательные кредиты в России уже достаточно недорогие – их выдают по ставке в 3% годовых. Однако по мере роста платы за обучение доступность кредитов должна расти, а процент – снижаться, заключил депутат.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что в России вузы вынуждены сокращать бюджетные места в пользу платных для сохранения источников дохода, причем стоимость обучения регулярно индексируется – в этом году цены выросли в среднем на 10-15%. Он посоветовал родителям заранее копить средства на кредиты, подчеркнув, что они станут единственным способом для родителей выдержать необходимость оплаты образования ребенка.

Ранее депутаты призвали Минобрнауки установить единые тарифы на высшее образование.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами