На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России запретят брать больше одного кредита в микрофинансовых организациях

«Известия»: россиянам запретят брать больше одного кредита в МФО с 2026 года
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Гражданам России со следующего года планируют запретить брать в микрофинансовых организациях (МФО) больше одного займа. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

С соответствующим предложением ранее выступил Банк России. Согласно инициативе, если у граждан есть непогашенный долг, то в новой ссуде микрофинансовая организация должна будет им отказать.

Предложение ЦБ по ограничению выдачи микрокредитов внесены в Госдуму. Как рассказал депутат, их рассмотрят в осеннюю сессию.

По его словам, уже состоялись обсуждения мер с ведомствами и участниками рынка, несмотря на критику инициативы со стороны МФО, власти поддержали ее.

Аксаков отметил, что в случае принятия закона появится риск массового перехода граждан к «черным» кредиторам. Чтобы предотвратить это, необходимо ужесточить регулирование этой сферы. Например, запретить рекламу их услуг, считает он.

Глава комитета Госдумы по финрынку добавил, что с 2026 года в стране также заработает период охлаждения на три календарных дня при выдаче займа в МФО и будет понижен максимальный уровень переплаты с 130 до 100%.

До этого генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев сообщил, что с 1 сентября этого года при оформлении кредитов будет действовать период охлаждения, который должен помочь в борьбе с мошенниками.

Ранее россиянам рассказали, как поступать при обнаружении кредита, оформленного мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами