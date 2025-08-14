В России запретят брать больше одного кредита в микрофинансовых организациях

«Известия»: россиянам запретят брать больше одного кредита в МФО с 2026 года

Гражданам России со следующего года планируют запретить брать в микрофинансовых организациях (МФО) больше одного займа. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

С соответствующим предложением ранее выступил Банк России. Согласно инициативе, если у граждан есть непогашенный долг, то в новой ссуде микрофинансовая организация должна будет им отказать.

Предложение ЦБ по ограничению выдачи микрокредитов внесены в Госдуму. Как рассказал депутат, их рассмотрят в осеннюю сессию.

По его словам, уже состоялись обсуждения мер с ведомствами и участниками рынка, несмотря на критику инициативы со стороны МФО, власти поддержали ее.

Аксаков отметил, что в случае принятия закона появится риск массового перехода граждан к «черным» кредиторам. Чтобы предотвратить это, необходимо ужесточить регулирование этой сферы. Например, запретить рекламу их услуг, считает он.

Глава комитета Госдумы по финрынку добавил, что с 2026 года в стране также заработает период охлаждения на три календарных дня при выдаче займа в МФО и будет понижен максимальный уровень переплаты с 130 до 100%.

До этого генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев сообщил, что с 1 сентября этого года при оформлении кредитов будет действовать период охлаждения, который должен помочь в борьбе с мошенниками.

