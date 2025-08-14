Жителей Новосибирской области предупредили об ограничениях мобильного интернета

В Новосибирской области могут ограничить работу мобильного интернета в целях безопасности. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия региона в Telegram-канале.
«В целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры на некоторых территориях Новосибирской области возможны ограничения предоставления услуг мобильного интернета операторами связи. При этом голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме», — сказал замруководителя администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
12 августа в Севастополе сообщили о временном отключении мобильного интернета. Губернатор Михаил Развожаев рекомендовал заранее записать номера служб такси.
До этого стало известно, что в Крыму могут на длительное время отключать мобильный интернет. Власти объяснили, что меры будут приняты в целях противодействия украинским атакам и обеспечения безопасности граждан.
Ранее в ФСБ не согласовали метод ограничения интернета в РФ при угрозе атак дронов.