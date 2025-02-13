Сын экс-полицейского случайно выстрелил в одноклассника из отцовского ружья

«Сапа»: в Иркутской области школьник ранил друга в шею из отцовского ружья

В Иркутской обалсти сын бывшего полицейского выстрелил в одноклассника из отцовского ружья, сообщает «Сапа».

Инцидент произошел в доме экс-заместителя начальника районного УМВД. В тот день к его сыну Жене после уроков пришел школьный приятель, 12-летний Миша.

Друзья проводили время вдвоем и решили поближе рассмотреть оружие, хранившееся в домашнем сейфе. Отец семейства, уволившись из органов внутренних дел, увлекся охотой и имел четыре ружья. Женя взял в руки одно из них, передернул затвор и случайно нажал на спусковой крючок.

Раздался выстрел. Пуля угодила в стоявшего рядом Мишу и повредила ему сонную артерию. Ранение оказалось фатальным. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее десятиклассник из Подмосковья четыре месяца готовился к нападению на школу.