Вулкан на Камчатке выбросил пепел на 8,5 км

Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 8,5 км, повышен авиационный код опасности до максимального уровня. Об этом сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН.

Шлейф пепла протянулся на 95 км на восток от вулкана. Авиационный цветовой код повышен до «красного» — серьезная угроза для всех видов авиаперевозок в регионе.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Крупнейшее землетрясение на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.

Ранее на Аляске начали отменять авиарейсы из-за вулканического пепла из России.