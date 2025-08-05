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Леопард утащил спящую на веранде дома пенсионерку и съел ее

В Индии леопард утащил спящую на веранде дома пенсионерку и съел ее
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Shutterstock

В Индии отдых 77-летней женщины на веранде дома закончился трагедией: спящую пенсионерку утащил и съел леопард. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 августа в деревне Марнипурва, расположенной среди тростниковых полей штата Уттар-Прадеш. По информации местных властей, женщина заснула на открытой веранде своего дома. Около часа ночи на нее напал леопард. Он искусал ее, а затем утащил в лес.

В издании уточнили, что это второе нападение леопарда на людей в округе Кхери за последнюю неделю. В первом случае дикий зверь также расправился с местным жителем.

В лесничестве отметили, что из-за плотных посадок сахарного тростника леопарда не удалось обнаружить с помощью дронов, и его будут ловить в клетку на живую приманку. Для обеспечения безопасности местных жителей лесничество организовало патрулирование района.

Ранее в Индии леопард напал на ребенка и утащил его в лес, пока его отец спал.

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