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Леопард съел шестилетнего мальчика, который ночевал в поле с отцом

В Индии леопард напал на ребенка и утащил его в лес, пока его отец спал
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Телеграм-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедника»

В Индии леопард разорвал шестилетнего мальчика, который заночевал вместе с отцом под открытым небом. Об этом сообщает Times of India.

Несчастный случай произошел в округе Лакхимпур-Кхери в ночь на воскресенье, 27 июля, когда ребенок спал вместе с отцом на мачане — высоком помосте в поле. Они отправились туда накануне вечером, а около часа ночи отец заметил, что его сын пропал. Начались поиски, в ходе которых местные нашли сначала одну ногу пострадавшего, а спустя несколько часов — частично съеденное тело в поле с сахарным тростником примерно в 500 метрах от места, где они находились. Лесное управление подтвердило, что нападение было совершено леопардом.

Семье жертве выплатят компенсацию в размере 5 лакхов рупий (около 650 тыс. рублей — прим. ред.), а также выдали экстренную помощь. Руководитель лесного хозяйства Южной Кхери Санджай Бисвал отметил, что в этом районе обитает около десяти леопардов, которые близко подходят к людям из-за присутствия тигров в лесу. Местным жителям настоятельно советуют не отпускать детей в поля после наступления темноты. После случившегося в районе установили ловушки и проводят усиленное наблюдение.

Ранее крокодил съел ребенка на глазах у отца во время рыбалки.

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