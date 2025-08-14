На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин попал под суд за анекдоты с нецензурной бранью в общественном месте

В Арзамасе мужчину арестовали за анекдоты с нецензурными словами
Shutterstock

В Арзамасе суд наказал мужчину, который нецензурно выражался в общественном месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, вместе с компанией фигурант сидел в общественном месте и рассказывал анекдоты с нецензурной лексикой. При этом находившиеся рядом люди делали замечания, но он продолжал вести себя неподобающе.

«На замечания не реагировал, продолжал сквернословить, вел себя грубо, нагло, вызывающе», – сообщается в публикации.

Действия мужчины расценили как мелкое хулиганство, во время заседания он признал вину и раскаялся в содеянном. Суд арестовал его на трое суток.

До этого в Екатеринбурге задержали матерившуюся при ребенке женщину. По словам местных жителей, к ней подошли сотрудники правоохранительных органов и затолкали в машину на глазах у маленького сына. Мальчика позже передали бабушке.

Ранее россиянка устроила скандал перед вылетом самолета и лишилась места на борту.

