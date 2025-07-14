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В Екатеринбурге матерившуюся мать скрутили на глазах у ребенка

В Екатеринбурге мать задержали на глазах маленького ребенка в коляске
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Telegram-канал Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург

Полиция задержала екатеринбурженку после игры на гитаре. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел на улице Вайнера. Женщина, по данным пабликов, играла, но не собирала деньги. При этом она якобы не находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В какой-то момент к ней подошли сотрудники правоохранительных органов и после разговора стали заталкивать на глазах у маленького ребенка, который наблюдал за происходящим из коляски и плакал.

Ситуацию прокомментировали в МВД. По словам полицейских, женщина материлась при малолетнем. Правоохранители делали замечания, но она на них не реагировала. В результате ее доставили в участок и привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

«Ребенок передан бабушке», – сообщается в публикации.

На данный в ситуации разбираются сотрудники службы по делам несовершеннолетних. Они организовали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Херсонской области уволили чиновника, матерившегося на фоне памятника.

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