Россиянка устроила скандал перед вылетом самолета и лишилась места на борту

Жительницу Москвы сняли с рейса из-за скандала на борту самолета в тюменском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции Урала.

Конфликт между пассажирами начался, когда женщина решила, что один из соседей по салону дергает ее за волосы. Не разобравшись в ситуации, москвичка стала громко выражать недовольство. Она материлась и показывала окружающим непристойные жесты.

Экипаж принял решение отказать пассажирке в перелете. В итоге женщину выпроводили из салона, и самолет вылетел вовремя. Нарушительницу порядка привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство.

До этого мать и дочь устроили дебош на борту, сорвали рейс и покинули самолет в наручниках. Женщины летели рейсом из Манчестера на Ямайку. По словам очевидцев, мать и дочь выпивали в аэропорту и во время полета, а потом начали громко ругаться и требовать выйти из самолета прямо в воздухе. Экипаж не смог утихомирить пассажирок, и пилоты приняли решение о вынужденной посадке. После приземления в Канаде на борт поднялись полицейские. Пассажиры сняли видео, где видно, как женщин выводят из самолета в наручниках, а остальные пассажиры аплодируют.

Ранее пассажир устроил истерику из-за еды в самолете и сорвал трансатлантический перелет.