На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка устроила скандал перед вылетом самолета и лишилась места на борту

Пассажирку, которая устроила скандал из-за волос, сняли с рейса до Москвы
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Москвы сняли с рейса из-за скандала на борту самолета в тюменском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции Урала.

Конфликт между пассажирами начался, когда женщина решила, что один из соседей по салону дергает ее за волосы. Не разобравшись в ситуации, москвичка стала громко выражать недовольство. Она материлась и показывала окружающим непристойные жесты.

Экипаж принял решение отказать пассажирке в перелете. В итоге женщину выпроводили из салона, и самолет вылетел вовремя. Нарушительницу порядка привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство.

До этого мать и дочь устроили дебош на борту, сорвали рейс и покинули самолет в наручниках. Женщины летели рейсом из Манчестера на Ямайку. По словам очевидцев, мать и дочь выпивали в аэропорту и во время полета, а потом начали громко ругаться и требовать выйти из самолета прямо в воздухе. Экипаж не смог утихомирить пассажирок, и пилоты приняли решение о вынужденной посадке. После приземления в Канаде на борт поднялись полицейские. Пассажиры сняли видео, где видно, как женщин выводят из самолета в наручниках, а остальные пассажиры аплодируют.

Ранее пассажир устроил истерику из-за еды в самолете и сорвал трансатлантический перелет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами