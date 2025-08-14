На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач ответил, есть ли связь между кофе и холестерином

Врач Водовозов: доказать связь между кофе и холестерином сложно
Freepik.com

Результаты исследований о связи кофе с вредным холестерином и сердечно-сосудистыми заболеваниями могут быть недостоверными, поэтому не стоит спешить отказываться от напитка. Об этом kp.ru рассказал врач-терапевт и популяризатор науки Алексей Водовозов.

«Исследования часто наблюдательные. Информация в них получена самым ненадежным способом — из опросников», — пояснил он.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов до этого рассказал газете «Известия», что умеренное потребление кофе связано с определенными преимуществами для здоровья, включая снижение риска развития диабета второго типа и болезни Альцгеймера.

Водовозов отметил, что в опросниках не учитывается то, какую порцию кофе пьют люди. Кроме того, некоторые из них могут добавлять в напиток молоко, сливки, сахар или сиропы, что также влияет на здоровье и не учитывается в исследованиях. Врач отметил, что для полной картины важно учесть и образ жизни человека: курение, алкоголь, питание, стрессы и давление.

Немецкие исследователи установили, что кофеин способен повышать настроение, особенно в первые 2,5 часа после пробуждения. Также исследование показало, что бодрящий эффект кофеина проявлялся сильнее у тех, кто чувствовал усталость, и слабее в присутствии других людей.

Ранее исследование показало, что микропластик содержится во всех напитках, включая кофе.

