На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо идеальное время для первой чашки кофе или чая

SciRep: первую чашку кофе полезнее выпивать в первые 2,5 часа после пробуждения
true
true
true
close
Depositphotos

Кофеин способен повышать настроение, особенно в первые 2,5 часа после пробуждения. К такому выводу пришли немецкие исследователи. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Ученые проанализировали данные двух масштабных исследований с участием более 230 молодых людей. В течение нескольких недель участники несколько раз в день фиксировали, употребляли ли они напитки с кофеином в последние полтора часа. Также испытуемые оценивали свое эмоциональное состояние в мобильном приложении.

Выяснилось, что после чашки кофе или чая уровень радости и энтузиазма у добровольцев возрастал, особенно если напиток был выпит в первые 2,5 часа после сна. Воздействие на отрицательные эмоции фиксировалось реже и было менее выраженным.

Также исследование показало, что бодрящий эффект кофеина проявлялся сильнее у тех, кто чувствовал усталость, и слабее в присутствии других людей. При этом склонность к тревожности или депрессии на результаты не влияли.

Авторы подчеркивают, что кофеин может быть полезным способом поддержания позитивного настроения в течение дня, особенно утром. Однако наблюдательный характер исследования не позволяет утверждать о прямой причинно-следственной связи.

Ранее у кофе на ночь нашли новый побочный эффект.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами