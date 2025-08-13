На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исследование показало, что микропластик содержится во всех напитках, включая кофе

Metro: микропластик содержится во всех напитках, включая кофе и соки
Global Look Press

Проведенное международной командой ученых исследование показало, что микропластик содержится во всех напитках, включая сок и кофе, пишет Metro.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science of the Total Environment, микропластик обнаружен практически во всех популярных напитках — как горячих, так и холодных.

Ученые исследовали 155 образцов и выявили в них частицы размером от 10 до 200 микрометров. Источником загрязнения становятся пластиковые стаканчики, соломинки, мешалки, чайные пакетики и даже фильтры для кофе. Горячие напитки содержат больше микропластика, чем холодные: например, в горячем чае в пластиковой чашке в среднем находили 22 частицы, в стеклянной — около 14, а в премиальных чайных пакетиках — до 30.

По данным исследования, микропластик присутствует не только в чае и кофе, но и в соках. Микроскопические пластмассовые фрагменты могут попадать в организм с воздухом, водой и пищей, а также через кожу при использовании косметики или ношении синтетической одежды.

Ранее эксперименты на животных показали, что микропластик способен повреждать кишечник, легкие и репродуктивную систему. Для людей долгосрочные последствия пока не изучены, однако специалисты связывают его присутствие с риском преждевременных родов, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

«Наши результаты подчеркивают потенциальный риск для здоровья, связанный с загрязнением напитков микропластиком. Постоянное воздействие этих частиц может иметь неблагоприятные последствия», — заключили авторы исследования.

Ранее ученые доказали, что микропластик в еде разрушает организм.

