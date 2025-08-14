На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

В РАН утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»
true
true
true
close
Shutterstock

Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук (РАН) одобрил два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Об этом сообщает РИА Новости.

«Допустимая форма произношения слова «миллион» — «мильон», у «миллиард» — «мильярд». Данное правило распространяется и на другие формы соответствующих слов: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный», — говорится в сообщении.

В предисловии к изданию орфографического словаря русского языка как государственного отмечается, что словарь фиксирует исключительно орфографические нормы и не регулирует вопросы современного употребления лексики.

До этого главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила, что за вариантом слова «звОнит» будущее. По ее словам, все глаголы на «ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова.

В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил закрепить на государственном уровне норму в русском языке, согласно которой ударение в слове «звонит» должно оставаться на втором слоге.

Ранее россияне рассказали, как отнесутся к смене ударения в слове «звонит».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами