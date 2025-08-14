В России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

В РАН утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук (РАН) одобрил два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Об этом сообщает РИА Новости.

«Допустимая форма произношения слова «миллион» — «мильон», у «миллиард» — «мильярд». Данное правило распространяется и на другие формы соответствующих слов: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный», — говорится в сообщении.

В предисловии к изданию орфографического словаря русского языка как государственного отмечается, что словарь фиксирует исключительно орфографические нормы и не регулирует вопросы современного употребления лексики.

До этого главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила, что за вариантом слова «звОнит» будущее. По ее словам, все глаголы на «ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова.

В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил закрепить на государственном уровне норму в русском языке, согласно которой ударение в слове «звонит» должно оставаться на втором слоге.

Ранее россияне рассказали, как отнесутся к смене ударения в слове «звонит».