В Институте Виноградова заявили, что ударение в «звонит» меняется

Филолог Каленчук: ударение в слове «звонит» будет падать на первый слог

Ударение в слове «звонит» изменится, заявила в комментарии РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН Мария Каленчук.

«Я как специалист знаю, что за этим вариантом («звОнит». — «Газета.Ru») будущее, потому что все глаголы на «ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — сказала эксперт.

Она добавила, что смещение ударения со второго слога на первый уже началось и это не случайность.

«Что тогда делать со словами «варит», «солит», «дружит» и тысячами аналогичных. В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове «звонит» изменение началось позже, чем в остальных», — отметила Каленчук.

По ее словам, если изменение началось, оно закончится.

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