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Россияне рассказали, как отнесутся к смене ударения в слове «звонит»

ВЦИОМ: более трети россиян негативно отнесутся к смене ударения в слове «звонит»
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Shutterstock/Oleg Elkov

Более трети россиян негативно отнесутся к смене ударения в слове «звонит» на первый слог. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ, проведенный ко Дню русского языка.

Согласно исследованию, отрицательную оценку такому решению высказали 36% участников опроса. Еще 44% респондентов отметили, что смену ударения воспримут нейтрально, а 16% — положительно. Остальные опрошенные затруднились дать ответ, отметил ВЦИОМ.

Также опрос показал, что 97% граждан России считают важным соблюдение правил русского языка. При этом каждый второй считает, что норма употребления слов указана в словарях и работах языковедов, следует из результатов исследования.

26 мая исследование платформы «Умскул» показало, что большинство школьников считают экзамен по русскому языку самым сложным в программе ЕГЭ и ОГЭ. В общей сложности на подготовку к экзаменам у выпускников уходит 3-4 часа в день, и больше половины школьников в процессе сталкиваются с выраженным эмоциональным выгоранием.

Ранее в Британии вырос интерес к русскому языку среди школьников.

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