Стало известно, какую зарплату требуют зумеры от работодателей

Представители молодого поколения Z в среднем просят у работодателей зарплату на уровне 58,1 тыс. рублей. При этом треть из них (33%) рассчитывают получать от 70 до 100 тыс. рублей, сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Отметим, что зарплаты представителей младших поколений в России растут быстрее, чем в среднем по стране. Об этом газета «Известия» сообщила со ссылкой на данные аналитиков. Так, наибольший рост зарплат в 2024 году зафиксирован у работников в возрасте от 20 до 35 лет, то есть у зумеров и младших миллениалов. Отмечается, что основная причина — не в выдающихся чертах таких работников, а в том, что в любой момент времени наиболее заметный рост зарплат идет у тех, кто активно входит в рынок труда. Более старшие поколения в этот момент часто теряют в доходах.

Что касается требований при трудоустройстве, то зарплату до 30 тыс. рублей запрашивают лишь 2% зумеров, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей – 10%. Получать от 50 тыс. до 70 тыс. рублей хотели 26% молодых сотрудников, а от 100 тыс. рублей платить просят 29% опрошенных представителей поколения Z.

Говоря о других важных факторах при поиске работы, зумеры отметили важность поддержки со стороны руководства их идей и инициатив (55%), дружелюбную атмосферу в коллективе выделили 45% респондентов. Еще 37% отметили, что им необходимы на работе прозрачная коммуникация и система обратной связи, а 31% заявил о желании влиять на принятие решений в компании.

Что касается работодателей, то они, говоря о профессиональных навыках зумеров, отметили такие сложности, как неопытность сотрудников (67%), отсутствие гибких навыков – таких, как командная работа, (40%), сложность оценки практических знаний (40%) и неумение представить свои достижения и компетенции (28%).

Исследование сервиса «Зарплата.ру» подготовлено на основе опроса 1950 работодателей со всех федеральных округов страны.

До этого специалисты выяснили, что у зумеров в тройку наиболее часто упоминаемых причин для увольнения вошли наличие интересного предложения о новой работе (74%), отсутствие повышения зарплаты (73%) и грубое общение в коллективе (70%). Причем увольнение одним днем, если работа не устраивает, считают нормальным 31% молодых специалистов.

Ранее представители российского бизнеса признались в трудностях в работе с зумерами.