Почти треть российских зумеров готовы уволиться одним днем, если работа не устраивает

В число наиболее важных для российских зумеров факторов материальной мотивации на работе вошли: конкурентная зарплата (87%), наличие бонусов и премий (72%), обязательный отпуск за счет компании (59%), ДМС (54%), индексация зарплаты (54%), обучение (52%) и питание (41%) за счет компании. Реже упоминались льготные условия кредита или ипотеки (31%), оплата занятий спортом (24%), психологическая помощь и поддержка за счет компании (23%).

Это показало исследование get experts и НИУ ВШЭ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди нематериальных факторов чаще всего назывались: дружелюбная и поддерживающая рабочая атмосфера (76%), возможность карьерного роста (72%) и комфортные условия труда — удобное рабочее место, современное оборудование и техника (71%).

А вот в списке того, что демотивирует при выполнении работы, присутствуют и материальные, и нематериальные факторы.

Лидируют низкая зарплата (84%) и недружелюбная и напряженная рабочая атмосфера (81%). Следом за ними идут: плохие условия труда, устаревшее оборудование, некомфортное рабочее место (69%), отсутствие повышения зарплаты (68%), жесткий график без возможности гибкости и опозданий (60%), переработки (60%).

Уважения к своим личным ценностям и взглядам от работодателя ожидают 61% респондентов, 59% ценят открытость компаний и прозрачность процессов. 57% говорят, что работа должна быть безопасной для психического здоровья.

Молодые специалисты достаточно требовательны к корпоративной культуре. Они приветствуют нормы, соответствующие их взглядам, и нарушение либо игнорирование таких норм и правил их отталкивает. Среди негативных моментов корпоративной культуры назывались нарушение баланса работы и личной жизни (77%), дискриминация и предвзятость (69%), нездоровая конкуренция между коллегами (69%), игнорирование мнения сотрудников (67%), бюрократия и излишняя формальность (64%).

Однако респонденты понимают, что в рабочих процессах вероятно получение критики. Две трети опрошенных (68%) говорят, что предпочли бы получать критику от работодателя в частном порядке — при личном разговоре, в виде письма, сообщения в мессенджере.

При этом про похвалу чаще говорили, что она не так важна сама по себе и лучше, если она будет выражаться не в словах, а в действиях — например, в расширении зоны ответственности, разрешении вести собственные проекты и т.д. Получать похвалу от начальства непублично предпочитают 33% участников опроса, публично — 13%, еще 3% сказали, что признание и похвала со стороны работодателя для них не важны.

Несмотря на осторожное отношение к публичным выражениям критики и похвалы, молодые специалисты не стремятся работать в изолированных помещениях, а хотят иметь возможность регулярно коммуницировать с коллегами. 4 из 5 (79%) участников опроса сказали, что оставаться продуктивными они могли бы в рабочей атмосфере, которая одновременно дает возможность и уединиться в переговорке, и при необходимости работать с командой в опенспейсе. Работать в изолированном кабинете, чтобы иметь возможность полностью погрузиться в задачу, предпочли бы 14%, а опенспейс, где можно обсуждать с командой не только рабочие темы и оперативно реагировать на изменения, — 7%.

Но при этом подавляющее большинство опрошенных не принимают взаимодействие по телефону. Только четверти (27%) респондентов комфортно вести коммуникацию по рабочим вопросам по телефону. Самым комфортным способом общения оказались мессенджеры и рабочие чаты — их назвали 95% участников опроса, следом идут личные встречи и онлайн-звонки (74%), на третьем месте — электронная почта и корпоративные мессенджеры (40%).

84% респондентов положительно относятся к искусственному интеллекту, при этом 58% используют его в работе, а 26% — не используют. О нейтральном отношении к ИИ заявили 14%, и еще 2% относятся к нему отрицательно и считают, что он угрожает их карьере.

Для 31% участников опроса важна неформальная атмосфера на работе. Наиболее популярными критериями комфортного неформального общения стали возможности общаться с коллегами на «ты» (43%), скидывать мемы в личные или групповые чаты (38%) и нецензурно выражаться (13%). Также в качестве критериев неформального общения отмечались возможность задать глупый вопрос, общаться на нерабочие темы, возможность обращаться к сотрудникам любого грейда даже в нерабочее время.

При достаточно требовательном отношении к работодателям и большом количестве важных факторов материальной и нематериальной мотивации опрошенные легко относятся к возможному увольнению. Увольнение одним днем, если работа не устраивает, считают нормальным 31% молодых специалистов.

В тройку наиболее часто упоминаемых причин для увольнения вошли наличие интересного предложения о новой работе (74%), отсутствие повышения зарплаты (73%) и грубое общение в коллективе (70%). Чуть меньше упоминали частые переработки (68%), задержки зарплаты (58%), конфликты или натянутые отношения с руководством (53%), однообразные и рутинные задачи (46%) и отсутствие похвалы и непризнание достижений (33%). Реже всего говорили о том, что к увольнению может подтолкнуть конфликт с коллегой — эту причину назвали 7% опрошенных.

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