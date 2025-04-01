Представители российского бизнеса признались в трудностях в работе с зумерами

Треть (31%) представителей российского бизнеса признались, что испытывают сложности в работе с зумерами и не могут найти к ним подход. Это показало исследование, проведенное банком «Точка» и бизнес-клубом «Реформа». С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Несмотря на высокий процент работодателей, которым тяжело работать с зумерами, почти столько же — 27% — видят в молодых сотрудниках ценный потенциал и считают, что в работе с ними нужен лишь иной подход. Чаще всего позитивного мнения о работниках-зумерах придерживаются предприниматели до 34 лет.

Что интересно, позитивнее к зумерам относятся компании из Санкт-Петербурга, а в Москве сложности в работе с ними выражены сильнее — 35%.

Кроме того, исследование выявило мнение работодателей о теоретическом введении четырехдневной рабочей недели. Как оказалось, подавляющее большинство (64%) против, а готовы попробовать этот формат лишь 23%. Закономерно, что позитивнее к сокращенной рабочей неделе относятся компании, работающие полностью в удаленном формате.

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