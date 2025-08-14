На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, куда этим летом отправились россияне на поездах

RT: этим летом россияне на поездах чаще всего едут в Сочи и Новороссийск
KapiKupi/Shutterstock/FOTODOM

Этим летом жители России чаще всего покупают билеты на поезд, чтобы отправиться на Черное море. Так, 44% от общего числа пассажиров решили поехать в Большой Сочи, передает RT со ссылкой на данные исследования сервиса путешествий «Туту».

Среди других самых популярных направлений у пассажиров поездов оказались Новороссийск (9%), Анапа (7%), Туапсе (5%) и Ейск (2%).

Что касается россиян, выбирающих путешествие на самолете, то среди них также большинство выбирают Черное море. Так, согласно статистике по продажам билетов на морские направления, 59% всех полетов этим летом пришлось на Сочи и Геленджик. Еще 28% выбрали полететь в Калининград, а 8% отправились в Махачкалу, уточняют аналитики. Слетать во Владивосток этим летом решили 5% пассажиров, сделав выбор в пользу Японского моря.

Эксперты также уже составили список лучших направлений для путешествий предстоящей осенью. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip, в сентябре стоит рассмотреть Кавказские Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В это время года там комфортная погода, а стоить отдых будет не так дорого – перелет из Москвы обойдется в 15 тыс. рублей, проживание – в 6 тыс. рублей за ночь.

Интересно, что с начала 2025 года число поисковых запросов на тему женских соло-путешествий стало больше на 23%. Главным вопросом для таких поездок остается безопасность – женщины ищут проверенные места, где можно спокойно в одиночку гулять и комфортно отдохнуть. В список наиболее востребованных для таких поездок направлений вошли, помимо Москвы и Петербурга, вошел Краснодарский край. Также популярность в последнее время набирают Костромская область, Карачаево-Черкесия, Амурская, Тверская и Калининградская области.

Ранее стало известно, какие направления в России выбирают иностранные туристы.

