Названы самые популярные направления в РФ для женских соло-путешествий

Самым востребованным направлением в России для женских соло-путешествий, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, оказался Краснодарский край. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса «Туту».

Также популярность в последнее время набирают Костромская область, Карачаево-Черкесия, Амурская, Тверская и Калининградская области.

По данным экспертов сервиса, с начала 2025 года поисковых запросов на тему женских соло-путешествий стало больше на 23%. Главным вопросом для таких поездок остается безопасность. Женщины ищут проверенные места, где можно спокойно в одиночку гулять и комфортно отдохнуть.

До этого учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев посоветовал российским туристам неочевидные города России для путешествий. В частности, он порекомендовал побывать в Кашине в Тверской области, где находятся мощи «дважды Святой» княгини-инокини Анны Кашинской. Кроме того, Малофеев посоветовал посетить город Кимры в том же регионе РФ, где можно окунуться в атмосферу Российской Империи начала XX века.

Ранее россиянам рассказали, на что обратить внимание перед путешествием без багажа.