Россиянам назвали два внешних признака опасного арбуза

Врач Глистенкова: глянцевый арбуз неправильной формы может быть опасен

Опасный из-за большого количества нитратов арбуз может отличаться глянцевой поверхностью и неправильной формой, заявила «Ленте.ру» врач-терапевт клиники «Будь Здоров» Диана Глистенкова.

По ее словам, трещины, явные вмятины и несимметричность плода свидетельствуют о возможных повреждениях или неравномерном росте из-за избытка удобрений.

«Кожура должна быть целой, чистой, гладкой, но без излишней глянцевости. Слишком сильная глянцевость может указывать на обилие нитратов», — сказала медик.

Она добавила, что качественный арбуз отличается ярким контрастным рисунком со светлым «земляным пятном» ( место на кожуре, где арбуз соприкасался с землей) сбоку. А мякоть плода должна быть блестящей и крупинчатой.

«Никогда не покупайте разрезанный арбуз или с надрезанной мякотью, так как велик риск заражения различными болезнетворными микроорганизмами», — призвала Глистенкова.

Врач упомянула, что перед едой арбуз рекомендуется помыть теплой водой с хозяйственным мылом, чтобы снизить риск заражения кишечной инфекцией.

До этого врач-инфекционист Ольга Столярова рассказала, что проверить арбуз на нитраты в домашних условиях можно с помощью трех методов: нитрат-тестов, тест-полосок и при помощи йода.

