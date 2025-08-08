Врач рассказала, кому нельзя есть много арбузов

Арбузы не только прекрасно утоляют жажду в жару, но и обладают целым рядом полезных свойств. Однако некоторым людям, имеющим определенные проблемы со здоровьем, следует быть осторожнее с ними. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

«Арбуз богат витаминами и биологически активными соединениями: витамин С, витамины группы B, фолиевая кислота, бета-каротин, магний — все это поддерживает иммунитет, улучшает когнитивные функции, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Благодаря легкому мочегонному эффекту он способствует выведению лишней жидкости и токсинов, помогает почкам и препятствует формированию солевых отложений. Также арбуз полезен для кожи, помогая улучшить ее тургор и сделать кожу более упругой», — рассказала врач.

Однако врач посоветовала ограничить употребление арбуза людям с гиперкалиемией (повышенным уровнем калия в крови), чтобы не спровоцировать аритмию. В таком случае лучше не превышать суточную норму в 150–200 г.

«Стоит также понимать, что арбуз содержит большое количество фруктозы — простого сахара, перерабатываемого в печени. Поэтому пациентам с заболеваниями печени, включая гепатит и цирроз, следует отнестись к арбузу с осторожностью и не злоупотреблять», — продолжила Мельникова.

Вдобавок к этому, глюкоза, присутствующая в арбузе, быстро усваивается и может спровоцировать резкий скачок уровня сахара в крови. Это особенно важно учитывать людям с нарушением углеводного обмена, в том числе при ожирении и диабете.

Также врач напомнила, что ни в коем случае нельзя покупать надрезанный или поврежденный арбуз. Из-за высокого содержания сахара его поверхность быстро становится благоприятной средой для размножения патогенных бактерий, способных вызвать пищевое отравление или кишечную инфекцию.

