Россиянам рассказали, как измерить уровень нитратов в арбузе дома

Ingram Images/Global Look Press

Проверить арбуз на нитраты можно с помощью трех методов: нитрат-тестов, тест-полосок и при помощи йода, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

«Нитрат-тестеры (нитратомеры) — это портативные электронные приборы, которые измеряют уровень нитратов в овощах, фруктах и ягодах. Вы втыкаете щуп в мякоть арбуза и прибор показывает концентрацию нитратов в мг/кг. По СанПиНу РФ допустимая концентрация нитратов в арбузах — до 60 мг/кг. Второй вариант проверки — использование тест-полосок, на которые нужно капнуть сок арбуза. Она поменяет цвет и его нужно сравнить с таблицей из набора. Однако этот вариант менее точный, хоть и более дешевый», — объяснила врач.

Существуют и народные методы проверки, однако их точность не подтверждена.

«Например, если разрезанный арбуз имеет неестественно ярко-красный цвет, жесткие прожилки желтоватого оттенка, горьковатый вкус — это может быть признаком избытка нитратов. Если капнуть на мякоть арбуза каплю раствора йода, и она посинеет — это тоже косвенный признак высокого содержания нитратов. Однако я бы советовала использовать нитратомеры — это самый точный вариант домашней проверки», — отметила доктор.

Если нет специального прибора, то врач советует покупать арбузы в проверенных местах, где есть сертификаты, и не брать огромные по размеру или «странно выглядящие» плоды.

