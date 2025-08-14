Аэропорты Волгограда и Саратова возобновили работу

Аэропорты Волгограда и Саратова сняли ограничения, один рейс был перенаправлен

Ограничения на движение самолетов в аэропортах Волгограда и Саратова отменены с 4:30. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, вылет и отправка самолетов были временно прекращены для обеспечения безопасности полетов. Сотрудники аэропортов, экипажи самолетов и авиадиспетчеры приняли все необходимые в этих обстоятельствах меры. Во время действия приостановки воздушного движения один летевший в Саратов борт «ушел» на запасной аэродром.

Таким образом, ограничения в воздушной гавани Волгограда действовали более пяти часов, а в Саратове — менее трех с половиной часов.

В это время в Волгограде были слышны взрывы на фоне атаки украинских беспилотников. По словам местных жителей, хлопки участились после 2:30. Всего прозвучало около пяти-семи взрывов. В Красноармейском районе упали обломки одного из сбитых БПЛА, после чего началось возгорание с задымлением.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.