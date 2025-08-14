В МАК заявили, что предварительный отчет по катастрофе Ан-24 еще не готов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал фейком появившийся в интернете предварительный отчет о причинах крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

В МАК подчеркнули, что предварительный отчет по катастрофе самолета еще готовится. Его подготовка занимает не меньше месяца.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация, ссылающаяся на предварительные данные МАК о том, что Ан-24 заходил на посадку в аэропорт Тынды ниже положенной высоты. Экипаж якобы перепутал системы отсчета для высотомера и выставил для него неправильное значение.

24 июня в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду и потерпело крушение, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки лайнера нашли на расстоянии 15 километров от города. На борту находились 48 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никого из них спасти не удалось.

Ранее в Росавиации подвели итоги проверки компании — владельца разбившегося Ан-24.