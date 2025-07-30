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В Росавиации подвели итоги проверки компании-владельца разбившегося Ан-24

Росавиация запретила «Ангаре» выполнять техобслуживание воздушных судов
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Следственный комитет Российской Федерации/РИА Новости

Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара», разрешавший специалистам перевозчика заниматься техническим обслуживанием воздушных судов и их компонентов. Об этом сообщается на официальном сайте федерального агентства.

В заявлении говорится, что сотрудники Ространснадзора совместно с представителями Росавиации провели внеплановую проверку авиакомпании. Во время нее специалисты выявили нарушения в деятельности «Ангары» как организации по техническому обслуживанию.

«Документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что «Ангара» до сих пор не предоставила полный перечень материалов, которые свидетельствовали бы об отсутствии рисков при предотвращении подобных ситуаций в будущем. В связи с этим компанию лишили сертификата, и теперь она обязана пользоваться услугами сторонних организаций, имеющих разрешение на выполнение технического обслуживания воздушных судов и их компонентов.

24 июля в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились 48 человек. Никого из них спасти не удалось.

Воздушное судно принадлежало компании «Ангара» и следовало из Благовещенска в Тынду. Оно потерпело крушение, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения.

На фоне произошедшего Росавиация и Ространснадзор начали проверку авиаперевозчика. При этом генеральный директор «Ангары» Сергей Саламатов заявил, что самолет был исправен, и им управлял опытный пилот.

Ранее в Межгосударственном авиационном комитете раскрыли первые данные с черных ящиков разбившегося Ан-24.

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