Полицейские, охранявшие «Крокус» во время теракта, не были вооружены

Двое полицейских, которые охраняли концертный зал «Крокус сити холл» в Красногорске во время нападения террористов, были без оружия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В материалах допроса сотрудника ППС УМВД России по Красногорску, который привлечен к делу в качестве свидетеля, говорится, что 22 марта 2024 года (в день нападения) он находился на службе и ему поступило указание прибыть для охраны общественного порядка в «Крокус», где проходил концерт группы «Пикник».

По указанию командира он и его напарник сдали служебное оружие в комнату хранения оружия. Они подъехали в концертный зал около 17:45, на выходе в концертный зал их встретил старший охраны и спросил есть ли у них оружие, они ответили отрицательно, указано в материалах.

До этого сообщалось, что один из террористов за две недели до теракта приезжал туда, чтобы провести разведку.

Ранее сообщалось, что террористов из «Крокуса» поймали благодаря просмотру записи с камеры.