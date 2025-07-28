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Стало известно, что террорист приезжал в «Крокус» за две недели до нападения

ТАСС: исполнитель теракта в «Крокусе» за две недели приезжал туда для разведки
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Один из террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, за две недели до теракта приезжал туда, чтобы провести разведку. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает ТАСС.

Для того, чтобы обследовать место совершения готовящегося теракта, Шамсидин Фаридуни 7 марта 2024 года посетил концерт итальянского певца Алессандро Сафина. Там он изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость.

Второй раз Фаридуни побывал в «Крокус Сити Холле» 22 марта примерно за четыре часа до начала теракта. Он прошел в концертный зал и проверил, если там охрана и какова оснащенность средствами защиты.

После этого террорист позвонил сообщникам и сообщил, что им удастся совершить нападение.

28 июля стало известно, что исполнители террористического акта в «Крокус Сити Холле» имели на вооружении 59 магазинов к автоматам Калашникова.

Ранее организаторов теракта в «Крокусе» уличили в действиях в интересах Украины.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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