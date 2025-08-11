На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, благодаря чему удалось оперативно поймать напавших на «Крокус»

ТАСС: террористов из «Крокуса» поймали благодаря просмотру записи с камеры
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сотрудники полиции успели просмотреть видеозапись момента нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» в его серверной прямо во время пожара в здании, что помогло задержать исполнителей теракта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела о теракте в концертном зале.

Согласно этим документам, правоохранителям дали команду срочно прибыть в серверную, чтобы просмотреть видеозаписи и установить пути отхода преступников, пока в этом помещении не появился огонь.

«В ходе просмотра видеозаписей по горячим следам были установлены лица, совершившие данное преступление, и номер автомашины, на которой они скрылись (белый автомобиль марки «Рено» с черной крышей с государственными регистрационными знаками Тверской области), что в дальнейшем позволило установить маршрут следования преступников и путь их отхода», — сказано в материалах дела.

До этого исполнители теракта в «Крокусе» в ходе допросов признались, что его организатором является Украина.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что трое исполнителей теракта в «Крокусе» приняли наркотик перед атакой.

Теракт в «Крокус Сити Холле»
