Для православных христиан начался Успенский пост

Православные христиане празднуют Медовый Спас в начале Успенского поста
Marina Tachinska/Shutterstock/FOTODOM

У православных христиан в четверг, 14 августа, начинается двухнедельный Успенский пост, первый день которого известен как Медовый Спас.

Как рассказывала «Газета.Ru», это — народное название праздника. В православном календаре его нет. Церковь в этот день отмечает Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня и Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Праздник связан с почитанием Христа как Спасителя и приурочен к летнему медосбору.

Праздник Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня уходит корнями в Византию, где в IX веке в связи с эпидемиями сложился обычай выносить из императорской сокровищницы часть Креста Господня и освящать улицы Константинополя. Считалось, что этот обряд помогает в защите от болезней. После любой желающий мог приложиться к реликвии в соборе Святой Софии. На Руси праздник вошел в церковный устав в XIV веке.

«Газета.Ru» подготовила тематические открытки к Медовому Спасу. На изображениях — символы праздника: пчелы, соты, освященная вода, маковые корзины и полевые травы.

Ранее сообщалось, когда и как отмечают Яблочный и Ореховый Спасы.

Цивилизация
