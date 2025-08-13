На Украине хотят ужесточить наказание за нарушение комендантского часа

Депутаты Верховной рады Украины одобрили законопроект об ужесточении наказания за нарушение комендантского часа. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Комендантский час действует во всех областях Украины, кроме Закарпатской. Он вводится областными военными администрациями и обычно длится с 00:00 до 05:00 утра.
Документ предполагает дополнить украинский кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которая предусматривает административную ответственность за нарушение требований военного положения.
Предполагается установить ответственность за нарушение въезда и пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа.
25 июля президент Украины Владимир Зеленский принял решение о продлении на территории страны военного положения и всеобщей мобилизации до 5 ноября.
Ранее на Украине прошли более 150 обысков в рамках операции по борьбе с уклонистами.