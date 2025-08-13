На Украине хотят ужесточить наказание за нарушение комендантского часа

Рада приняла проект об ужесточении наказания за нарушение комендантского часа

Депутаты Верховной рады Украины одобрили законопроект об ужесточении наказания за нарушение комендантского часа. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Комендантский час действует во всех областях Украины, кроме Закарпатской. Он вводится областными военными администрациями и обычно длится с 00:00 до 05:00 утра.

Документ предполагает дополнить украинский кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которая предусматривает административную ответственность за нарушение требований военного положения.

Предполагается установить ответственность за нарушение въезда и пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский принял решение о продлении на территории страны военного положения и всеобщей мобилизации до 5 ноября.

Ранее на Украине прошли более 150 обысков в рамках операции по борьбе с уклонистами.