Зеленский продлил сроки военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней

Зеленский подписал закон о продлении до 5 ноября военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о продлении на территории страны военного положения и всеобщей мобилизации до 5 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 5 ноября», — говорится в сообщении.

15 июля Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней — до 5 ноября текущего года. Сообщалось, что «за» проголосовали 320 депутатов, «против» — один.

До этого депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект о возможности добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Если документ вступит в силу, такие граждане получат право на год подписывать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). При этом для возрастных военнослужащих будет действовать испытательный срок в течение двух месяцев, за время которого они смогут расторгнуть контракт.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

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