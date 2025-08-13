На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии заявили о задержании поляка, желавшего попасть в Россию для участия в СВО

ERR: на границе Эстонии задержали поляка, желавшего незаконно попасть в Россию
true
true
true
close
Postimees/Scanpix

На границе Эстонии задержали гражданина Польши, который хотел незаконно попасть в Россию для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR.

По данным журналистов, правоохранители задержали 49-летнего жителя Польши, прибывшего из Сербии. В Эстонии он купил резиновый матрас, на котором отправился вплавь по реке Нарва. Впоследствии задержанный планировал присоединиться к Вооруженным силам России.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Суд арестовал мужчину на два месяца.

«Вступление в армию Российской Федерации косвенно угрожает безопасности Эстонии, а также всех государств-членов Европейского Союза», — сказал главный прокурор Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон.

В мае в Узбекистане суд по уголовным делам приговорил 50-летнего жителя города Янгиюль к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за участие в СВО в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Мужчину признали виновным по статьям о наемничестве и незаконном хранении наркотиков.

Ранее в Эстонии задержали двух иностранцев из-за георгиевской ленты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами