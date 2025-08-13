В Эстонии заявили о задержании поляка, желавшего попасть в Россию для участия в СВО

ERR: на границе Эстонии задержали поляка, желавшего незаконно попасть в Россию

На границе Эстонии задержали гражданина Польши, который хотел незаконно попасть в Россию для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR.

По данным журналистов, правоохранители задержали 49-летнего жителя Польши, прибывшего из Сербии. В Эстонии он купил резиновый матрас, на котором отправился вплавь по реке Нарва. Впоследствии задержанный планировал присоединиться к Вооруженным силам России.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Суд арестовал мужчину на два месяца.

«Вступление в армию Российской Федерации косвенно угрожает безопасности Эстонии, а также всех государств-членов Европейского Союза», — сказал главный прокурор Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон.

В мае в Узбекистане суд по уголовным делам приговорил 50-летнего жителя города Янгиюль к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за участие в СВО в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Мужчину признали виновным по статьям о наемничестве и незаконном хранении наркотиков.

Ранее в Эстонии задержали двух иностранцев из-за георгиевской ленты.