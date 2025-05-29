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В Узбекистане вынесли приговор экс-бойцу ЧВК «Вагнер»

Суд Узбекистана приговорил 50-летнего экс-вагнеровца к 5 годам за участие в СВО
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Виктор Антонюк/РИА Новости

В Узбекистане суд по уголовным делам приговорил 50-летнего жителя города Янгиюль к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за участие в специальной военной операции (СВО) на территории Украины в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в сентябре 2022 года обвиняемый выехал в Россию на заработки. Позже он вступил в ЧВК «Вагнер», прошел курс военной подготовки в Краснодарском крае и принимал участие в боевых действиях на Украине.

В ходе службы мужчина получил ранения и проходил лечение в госпиталях Донецка и Москвы. В марте 2023 года он вернулся в Узбекистан, а в феврале 2025 года был задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Суд признал мужчину виновным по статье 154 часть 1 («Наемничество») и статье 276 часть 1 («Незаконное хранение наркотиков») УК Узбекистана.

По узбекскому уголовному кодексу, участие гражданина страны в вооруженном конфликте на стороне иностранного государства или в составе вооруженных формирований иностранного государства карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

До этого депутаты от КПРФ предложили запретить депортацию из РФ иностранцев — участников СВО, поскольку на родине им может угрожать уголовное преследование.

Ранее в России появился новый отряд из бывших вагнеровцев.

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