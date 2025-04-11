Postimees: в Эстонии задержали направлявшийся в Россию танкер без флага

Силы обороны Эстонии задержали танкер Kiwala, который направлялся в Россию. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.

Танкер бросил якорь вблизи острова Аэгна в заливе Мууга.

«Это первый случай задержания Эстонией судна теневого флота России. На пресс-конференции министерства обороны командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания — проверка документов и юридического статуса судна», — говорится в сообщении.

Согласно сайту Marinetraffic, Kiwala шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с ним в данный момент находятся корабли военного флота Эстонии и НАТО.

Начальник департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар заявил, что судно находится под санкциями. Во время задержания выяснилось, что у судна нет флага какого-либо государства, значит его прохождение в этом районе было незаконным. Эстония использовала право задержать судно для проведения проверки.

9 апреля Эстония приняла законопроект о праве военных топить подозрительные суда.

Ранее в НАТО не нашли доказательств причастности РФ к диверсиям в Балтийском море.