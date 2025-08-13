На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кубани поймали шестого беглеца из изолятора временного содержания

МВД: сбежавшего мигранта из центра содержания нашли в Геленджике в хозпостройке
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Шестого мигранта, сбежавшего из центра содержания иностранных граждан в Краснодаре, нашли в Геленджике. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, для поиска мужчины был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Беглеца нашли в поселке Прасковеевка.

«Задержанного доставили в отдел полиции. Иностранец будет привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — говорится в сообщении.

10 августа шесть человек сбежали из центра временного содержания иностранных граждан в Краснодаре. Среди сбежавших трое граждан Украины, а также один гражданин Молдавии. После побега оперативники смогли оперативно задержать пятерых из них.

По информации Telegram-канала SHOT, предположительно, задержан гражданин Украины, 39-летний Жмурко, который в 2017 году был осужден за тяжкое преступление. Его приговорили к семи годам колонии.

1 августа сообщалось, что в Уфе сотрудники правоохранительных органов разыскивают 49-летнего осужденного Собру Тургунбоева. Мужчина самовольно покинул участок колонии-поселения, расположенный в микрорайоне Шакша.

Ранее заключенный сбежал из тюрьмы, спрятавшись в сумке.

